Champions, Pioli: “Con i nostri sogni abbiamo vinto lo scudetto. Il campionato è…”

Le parole in conferenza stampa del tecnico del Milan alla vigilia dell'andata dei quarti di Champions contro il Napoli

"Con i nostri sogni abbiamo vinto lo scudetto dello scorso anno". Stefano Pioli attinge alle motivazioni e all'ambizione, per presentare la sfida Champions di domani contro il Napoli: "Se la storia del Milan scenderà in campo con noi? Sicuramente i nostri tifosi ci daranno una spinta in più, il campionato è un'altra storia".