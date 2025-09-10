Opta Analyst: ecco chi vince la prossima CL. Le percentuali dell’Inter

Sta per arrivare la 71esima edizione della Champions League e arrivano le prime proiezioni sui possibili vincitori del nuovo torneo. Si giocherà a partire da settembre 2025 e si concluderà con la finale del 30 maggio 2026 alla Puskas Arena di Budapest (Ungheria). Opta Analyst, tramite il suo algoritmo, ha pubblicato le percentuali di vittoria dei singoli club ma anche le possibilità di arrivare quarti, semifinali e finali. "Il supercomputer Opta ha simulato la competizione 2025-26 10.000 volte e ha confermato le sue percentuali pre-torneo".