L’ Inter ha già incassato oltre 113 milioni di euro dalla nuova Champions League . La cifra si alzerebbe notevolmente in caso di conquista della finale. La semifinale d’andata col Barcellona è in programma proprio stasera, il ritorno martedì prossimo a San Siro. Ecco tutte le cifre nel dettaglio da calcioefinanza.it.

“Per quanto riguarda l’Inter, gli incassi per il raggiungimento delle semifinali di Champions superano già i 113 milioni di euro. In caso di finale, la cifra volerebbe oltre i 130 milioni di euro. Di seguito, tutte le cifre secondo le stime di Calcio e Finanza (*bonus in caso di qualificazione alla finale):