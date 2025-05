Intervenuto ai microfoni di Calan+, Marco Verratti ha parlato della finale di Champions League tra Psg-Inter. Il giocatore farà il tifo per la squadra di Luis Enrique.

"Andrò allo stadio a vedere la partita perché penso che queste siano cose che tutti dovrebbero godersi. Non vedo davvero l'ora che arrivi il 31 maggio e spero che vada bene per il PSG", ha detto il centrocampista italiano che ha vestito la maglia del Paris Saint-Germain per undici stagioni.