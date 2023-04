Champions, quando a vincere è chi non ti aspetti. Tre i casi in cui trionfò un’outsider

Non succede spesso, ma ogni tanto sì. A vincere la Champions solitamente sono le corazzate, ma a volte trionfa anche chi parte sfavorito

"Outsider in trionfo? Nell’era Champions è successo di rado. Ma la finale fra sfavoriti per antonomasia è quella del 2004 a Gelsenkirchen: Porto-Monaco 3-0. L’exploit di un giovane Mourinho, che l’anno prima con i portoghesi aveva vinto la Uefa. Di fronte il club del Principato guidato dal 35enne Deschamps, che arrivò in Germania da favorito. Aveva eliminato il Psv, il Real dei Galacticos e il Chelsea di Ranieri. Il Porto fece il colpo con lo United, con gol di Costinha al 90’ al ritorno a Manchester, poi vinse con i più agevoli Lione e Deportivo, con un rigore a La Coruña. E in finale sorprese", racconta La Gazzetta dello Sport.

"Altre sorprese? Si può ricordare il Dortmund, re nel 1997, in finale con la Juve di Lippi. I gialloneri di Hitzfeld, in una Coppa a 16 squadre, ai quarti ebbero vita facile con l’Auxerre, ma in semifinale superarono lo United di Ferguson, battendolo 1-0 anche a Manchester. La Juve aveva superato Rosenborg e Ajax e all’Olympia-Stadion era data favorita, da campione in carica. Ma non aveva considerato Kalle Riedle, 32 anni, ex Lazio, doppietta in finale e 4 gol nel torneo, sua miglior stagione di sempre in Champions".

"Anche il Chelsea di Roberto Di Matteo nel 2012 non era favorito in primavera. Veniva dall’aver raccolto il testimone di Villas Boas a marzo. I Blues, ko a Napoli 3-1 (con Frustalupi per Mazzarri in panchina) negli ottavi, a Stamford al ritorno fanno l’impresa: ribaltano e vincono 4-1 nei supplementari, con gol di Drogba, Terry, l’attuale tecnico Lampard e Ivanovic. Il miracolo di Londra li gasa, il Chelsea passa a Lisbona col Benfica. Quindi abbattono il Barça di Guardiola, campione nel 2011: in casa basta Drogba. E in finale? Pescano il Bayern all’Allianz Arena, davanti a oltre 60 mila tifosi. Ma Drogba, Lampard e soci sono in ballo e sanno ballare. A 7’ dalla fine Müller infila Cech di testa, ma all’88 l’ivoriano Didier buca Neuer anche lui con un testata d’ariete. Poi supplementari e colpo di scena: rigore per i Rossi. Ma Cech para su Robben. E si arriva alla conclusione dal dischetto. Sbaglia Mata per i Blues il primo. Ma ancora gigante Cech si oppone a Olic, poi Schweinsteiger becca il palo sinistro e Drogba non si lascia intimidire. Chelsea e Di Matteo campioni. Da outsider", spiega Gazzetta.