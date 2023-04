Inter, mai più un ‘caso Spezia’: Juve e Benfica confermano che Lukaku è una sentenza

"In casa Inter non ci sarà più un caso Spezia". La Gazzetta dello Sport non ha dubbi, la lucidità di Romelu Lukaku dal dischetto ha definitivamente chiarito le gerarchie dagli undici metri. "Si può stare certi. Lautaro non si prenderà più il pallone per calciare dal dischetto con Lukaku impotente, come successo al Picco poco più di un mese fa", si legge nel focus. Le ultime gare di Coppa Italia e Champions League, infatti, suonano come una sentenza: "Juve e Benfica l’hanno confermato: Big Rom, dal dischetto, è una sentenza. All’Inter è infallibile: 19 su 19".