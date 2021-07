Champs in The USA, l’Inter lancia la collezione ufficiale

Merchandising dedicato alla tournée negli States con i giocatori campioni d'Italia che diventano supereroi da fumetto

L'Inter è pronta per la sua tournée negli USA. Il club nerazzurro ha preparato il pullman con la scritta "Champ in the USA" e il claim è stato utilizzato per lanciare anche una linea di merchandising con t-shirt, tazza e cover del telefono.

I prodotti della linea sono in vendita sullo store del sito ufficiale. La particolarità è il disegno scelto, lo sfondo della tazza e della cover. Sono i giocatori della squadra campione d'Italia diventati un fumetto di supereroi. Da Lukakua Barella fino a de Vrij. Domenica prossima la rosa di Inzaghi affronterà, quando in Italia sarà mezzanotte, l'Arsenal al Camping World Stadium di Orlando. Poi in caso di finale per il primo posto i nerazzurri affronteranno uno tra Everton e Millianarios. Le altre amichevoli con l'Inter si giocheranno con l'Atletico Madrid l'8 agosto in Israele) e con la Dinamo Kiev, il 14 agosto a Monza.