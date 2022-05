Chef Paesano: “Lukaku amava cacio e pepe. Lautaro? So che è bravo con…”

Le parole dello chef: "Piatto per l'Inter? Dato il Biscione, mi portano a tirare fuori un piatto natalizio tipico delle mie zone, il capitone in tempura"

Ha cucinato anche per due ex bomber dell’Inter, Lukaku e Icardi. E per l’attuale bomber nerazzurro Lautaro Martinez.

«Romelu aveva particolarmente apprezzato la cacio e pepe. Con Mauro invece il menù era campano, per la festa di Wanda. Stesso discorso per Lautaro Martinez. So che lui è bravissimo con l’asado, anzi con l’entrana. Sarà per questo che non mi ha mai chiesto consigli sulla cottura della carne».