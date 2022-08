Chelsea, non solo l’Inter su Chalobah: si fa avanti il Lipsia, c’è anche la Roma

Non c'è solo l'Inter su Trevoh Chalobah, difensore classe '99 del Chelsea individuato dai nerazzurri per riempire la casella lasciata vuota da Andrea Ranocchia. Il centrale inglese, secondo il London Evening Standard, sarebbe finito nel mirino del Lipsia, club alla ricerca di un rinforzo per il reparto arretrato dopo l'infortunio di Klostermann. Il club tedesco valuterebbe l'opzione prestito, formula preferita dal Chelsea nel caso in cui riuscisse a ingaggiare un altro difensore. Sul giocatore, inoltre, ci sarebbe anche la Roma, mentre è svanita l'ipotesi Tottenham, che avrebbe trattato solo sulla base di un acquisto a titolo definitivo.