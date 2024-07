Ai microfoni del club, il giocatore parla dell'amichevole contro l'Inter in programma domenica 11 agosto

Contro l'Inter in amichevole in programma domenica 11 agosto, Tosin Adarabioyo farà il debutto nel suo nuovo stadio, lo Stamford Bridge. Il nuovo giocatore del Chelsea sottolinea l'importanza di di concludere bene la pre-season. "Sarà davvero emozionante. Scendere in campo nel nostro stadio di fronte ai tifosi sarà fantastico e, si spera, di riuscire a ottenere un risultato positivo prima dell'inizio della nuova stagione. Sarà una grande partita contro i campioni d'Italia".