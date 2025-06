Il direttore sportivo del Parma Federico Cherubini ha parlato a margine del sorteggio dei calendari di Serie A. Queste le sue parole: "L'addio di Chivu? Con calma faremo tutte le valutazioni nelle prossime settimane, sicuramente ripartiremo con un altro profilo di valore. Io credo che sia stato molto lineare: io ho detto sin da subito che avevamo un'opzione unilaterale da esercitare ma che non l'avremmo mai fatto perché serviva a fissare un punto per sederci.

Ci fossero state le condizioni per ripartire lo avremmo fatto: credo che sia stata la cosa più corretta quella di dare a Cristian la possibilità di vivere quest'esperienza. Portare con sé Bonny? Il Parma non deve vivere con la preoccupazione di perdere calciatori: sappiamo che abbiamo tanti ragazzi giovani e importanti, lui è uno di questi. Se dovesse salutare qualche giocatore, sarebbe comunque un orgoglio per il Parma.