«Macché! Io l’avevo detto già a luglio scorso, poi anche a dicembre. Mi dicevano che ero scaramantico, che non volevo nominare la Juventus, ma per me la differenza era palese e così è stato. L’unico dubbio è la nuova proprietà, ma da quanto leggo mi pare che sia tutto sotto controllo. Se mantengono la struttura, con una gestione controllata e investimenti mirati, l’Inter è troppo più avanti degli altri. Se rimangono tutti i giocatori, come sembra, la squadra di Inzaghi parte favorita anche il prossimo anno».