Intervenuto sulle frequenze di Radio Deejay, Lele Adani è tornato sull'argomento affrontato alla Domenica Sportiva. In quell'occasione l'ex difensore aveva voluto sottolinea il grande lavoro svolto dall'Inter e Inzaghi in questi anni spendendo poco sul mercato, a differenza della Juve che ha investito molto. "La costruzione delle due squadre portava a un'Inter secondo me inferiore".