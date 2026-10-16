GUARRO e PACE EP26: Lautaro, l'errore è Inter-Parma. E Chivu non fu ascoltato quando...

Getty Images

Alla vigilia di Bologna-Inter, Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa. Una delle domande per il tecnico nerazzurro è se l'infortunio di Lautaro Martinez potrà diventare una chance per vedere più spesso in campo Bonny.

Getty Images

"Mi ha impressionato in questo inizio di stagione, lo ha fatto vedere ogni volta che è subentrato. Ha fatto gol anche l’altra sera. Abbiamo un grande attaccante a disposizione, sappiamo quanti ci dà e sa anche lui che prima o poi arriverà il momento di partire dall’inizio, ma siamo stracontenti delle cose che fa per la squadra. Siamo molto contenti".