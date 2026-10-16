Con l'infortunio di Lautaro ci sarà maggiore spazio per Bonny, le parole di Chivu a riguardo
GUARRO e PACE EP26: Lautaro, l'errore è Inter-Parma. E Chivu non fu ascoltato quando...
Alla vigilia di Bologna-Inter, Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa. Una delle domande per il tecnico nerazzurro è se l'infortunio di Lautaro Martinez potrà diventare una chance per vedere più spesso in campo Bonny.
"Mi ha impressionato in questo inizio di stagione, lo ha fatto vedere ogni volta che è subentrato. Ha fatto gol anche l’altra sera. Abbiamo un grande attaccante a disposizione, sappiamo quanti ci dà e sa anche lui che prima o poi arriverà il momento di partire dall’inizio, ma siamo stracontenti delle cose che fa per la squadra. Siamo molto contenti".
© RIPRODUZIONE RISERVATA