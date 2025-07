L’Inter cambia pelle e lo fa partendo da un nome che accende la fantasia dei tifosi: Ademola Lookman. Chivu pronto a cambiare modulo

L’Inter cambia pelle e lo fa partendo da un nome che accende la fantasia dei tifosi: Ademola Lookman.

L’esterno offensivo nigeriano, reduce da una stagione super con l’Atalanta, è pronto a diventare l’arma segreta del nuovo tecnico Cristian Chivu.

Con il cambio in panchina, il progetto tecnico prende una nuova direzione e Lookman rappresenta perfettamente il tipo di attaccante moderno che piace all’ex leggenda nerazzurra: rapido, imprevedibile, devastante nell’uno contro uno. Chivu ha già in mente due soluzioni per valorizzarlo. Le disegna così il Corriere dello Sport.

Nel 3-4-2-1, Lookman agisce come trequartista accanto a Frattesi o Luis HEnrique alle spalle della punta: può partire più centrale per sfruttare la sua rapidità negli spazi stretti. Ma il vero colpo di genio potrebbe arrivare con il 3-4-3, dove l’ex Lipsia parte largo a sinistra in un tridente esplosivo con Lautaro e uno tra Thuram, Bonny o il giovane Esposito. Ma soprattutto, il 3-4-3- potrebbe aprire nuovi spazi per Luis Henrique, che è esploso da attaccante esterno con De Zerbi, prima di retrocedere sulla linea dei centrocampisti

Con Dumfries e Dimarco sugli esterni, Barella e Calhanoglu (o Sucic) in mediana, l’Inter di Chivu si presenta come una macchina pronta a colpire in velocità. Lookman può essere il detonatore perfetto di questo nuovo corso.