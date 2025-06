"Questo non è un ritiro estivo, non dimentichiamolo: non c’è tempo di mettere in mostra le proprie idee", le parole del tecnico

Daniele Mari 21 giugno 2025

Lumen Field, si accendono le luci sulla prossima partita della FIFA Club World Cup per l'Inter. Nello stadio che ospita i Seattle Sounders e i Seattle Seahawks, la conferenza stampa della vigilia di Inter-Urawa Red Diamonds.

Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ha risposto alle domande dei giornalisti per presentare la seconda partita nel Mondiale per Club per l'Inter. L'appuntamento è qui, al Lumen Field, sabato alle 12:00 ora di Seattle, le 21 in Italia.

Ha in mente qualche cambiamento a livello di modulo?

"Dipende da come lo conti: può essere a due, a tre o a quattro. Anche quelli sotto la punta io li considero centrocampisti. Questo non è un ritiro estivo, non dimentichiamolo: non c’è tempo di mettere in mostra le proprie idee. Rimaniamo sulle certezze, prima del Monterrey abbiamo avuto appena due giorni al completo. Dopo la partita abbiamo concesso 48 ore per riprendersi perché la squadra viene da nove mesi di battaglie e il recupero è una parte fondamentale. Per chi gioca ogni tre giorni, l’allenamento migliore è il recupero. Parliamo di giocatori evoluti, che sanno fare determinate cose e che capiscono al volo le nostre richieste”.