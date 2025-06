Inter, da Curva Nord striscione per Chivu: “Elmetto in testa ed interismo”

A Milano è apparso lo striscione che dà il benvenuto all'allenatore nerazzurro che nelle prossime ore sarà presentato in conferenza stampa a Los Angeles

La stagione è finita con la protesta arrivata, e inascoltata, sotto la sede dell'Inter e la Curva Nord di fatto assente a Monaco per la finale di Champions League contro il PSG. E si è visto e si è pure sentito. Dopo quella finale persa in maniera clamorosa è arrivata, forse più attesa ad un certo punto, la notizia dell'addio di Simone Inzaghi al club nerazzurro: l'allenatore ha scelto di accettare, anche in virtù del risultato di quella finale probabilmente, l'offerta dell'Al-Hilal.