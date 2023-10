Chivu: “La rimonta contro il Cagliari la gioia più bella vissuta nel calcio”

"C'era tanta tensione nello spogliatoio. Partiamo dal presupposto che secondo me quel Barcellona è stata la migliore squadra di calcio di sempre, per quello che proponeva, per gli interpreti. L'ho vissuta in maniera serena perché avevo già superato l'operazione alla testa, riscaldarmi davanti a 90mila persone che fischiavano, con gli irrigatori che partivano da tutte le parti, per me era una situazione da prendere col sorriso. Mourinho mi ha detto "entri al posto di Pandev, ti devi preoccupare di Dani Alves e farai il quinto". Poi Thiago Motta viene espulso, quindi faccio il mediano insieme a Cambiasso. Non so quanti palloni ho toccato, forse dieci, ma non è un problema. Ci metto dentro anche una punizione verso il cerchio di centrocampo. È una bella soddisfazione perché lì si è visto lo spirito di gruppo, ognuno ha messo la squadra davanti al proprio ego e ha cercato di dare il massimo e di fare sacrifici per passare il turno".