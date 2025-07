Primi due giorni di lavoro per la sua Inter. Cristian Chivu è una delle facce nuove della Pinetina. Con nuove si fa per dire perché in realtà lui le mura di Appiano le conosce come se fossero casa sua. Là dentro ha visto e vinto tutto da giocatore. Era il difensore a sinistra della squadra con cui Mourinho ha regalato all'Inter vittorie su vittorie. E c'era pure con Mancini in panchina.