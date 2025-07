Una dimostrazione di grande autorevolezza e personalità. Cristian Chivu prende in mano la situazione e batte il ferro caldo, per risolvere quanto prima una spaccatura che si era fatta subito pesante. Come vi abbiamo riferito e come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, l'allenatore nerazzurro, dopo il polverone alzatosi in seguito alle parole di Lautaro nel post partita di Inter-Fluminense, ha voluto, anzi, preteso un chiarimento nell'hotel di Charlotte che ospite i nerazzurri negli USA, prima del ritorno in Italia. Ecco la ricostruzione della rosea: