L'inviata a bordo campo di DAZN ha parlato della reazione dell'allenatore nella gara contro la Juve e nell'immediato post partita

Eva A. Provenzano Caporedattore 15 febbraio - 01:01

Bottigliette lanciate, calci ai poveri cartelloni pubblicitari e alle bottigliette e tensione palpabile in tutta la partita. L'inviata a bordo campo di DAZN, Federica Zille, ha parlato delle reazioni di Cristian Chivu al gol del tre a due e nelle interviste del post gara. E si è soffermata in particolare sull'aspetto degli scontri diretti nei quali la squadra nerazzurra non riusciva a sbloccarsi e questa difficoltà nella gara con la Juve ha pesato.

"Chivu durante tutte le interviste fatte ha ribadito di aver visto un'Inter bloccata fisicamente e mentalmente in un altro scontro diretto", ha spiegato la giornalista.

E ha aggiunto anche: "Una cosa che gli preme tanto e si vede dall'esultanza al gol di Zielinski. È esplosa tutta la panchina, lui per primo, perché ha capito l'importanza di sbloccarsi in queste gare da parte dell'Inter che le ha sofferte tanto in questa stagione e sentirselo ripetere e ricordare in ogni partita dove arrivava un pari o una sconfitta, la squadra l'ha pagata un po' in questa stagione. Così abbiamo visto l'esultanza, la corsa verso la Nord ad abbracciare i suoi ragazzi".

(Fonte: DAZN)