Primavera, Chivu ancora in isolamento fiduciario: non ci sarà per Inter-Torino

La Primavera dell’Inter tra poco scenderà in campo contro il Torino e lo farà ancora senza Cristian Chivu in panchina: ecco il motivo

La Primavera dell’Inter tra poco scenderà in campo contro il Torino e lo farà ancora senza Cristian Chivu in panchina. Come appreso da Fcinter1908.it, l’allenatore nerazzurro è ancora in isolamento fiduciario in seguito al contatto con un positivo non facente parte del gruppo squadra. Trascorsi i 7 giorni, Chivu farà un tampone per capire se potrà uscire dall’isolamento fiduciario. Al suo posto anche quest'oggi ci sarà il vice allenatore Gabriele Bonacina.