Cristian Chivu era stato etichettato come una figura caratterialmente debole. Ha già dimostrato l'esatto contrario

Redazione1908 18 luglio - 15:46

Cristian Chivu era stato etichettato come una figura caratterialmente debole. Una scelta dettata dalla voglia della società di controllare ogni dettaglio della campagna acquisti.

In realtà, le ultime mosse dell'Inter fanno capire come Chivu, piombato due volte in sede negli ultimi giorni, abbia già impresso il suo timbro sulle scelte. Ne è convinto anche il Corriere dello Sport.

"Nessuno stravolgimento dal momento zero nelle settimane del Mondiale per club, ma adesso con il passare del tempo l’impronta di Cristian Chivu inizia a vedersi già in maniera nitida. A circa un mese e mezzo dallo sbarco a Milano, il nuovo tecnico interista sta prendendo possesso della squadra nerazzurra e il segnale più dirompente deriva dalla scelta di un profilo come quello di Lookman per affidarsi al tridente offensivo e dare un taglio netto rispetto alle abitudini del passato dal punto di vista tattico.

Non a caso il nigeriano è stato chiesto alla società espressamente dal tecnico romeno. La rosa sta cambiando e Chivu ha una voce in capitolo di assoluto rilievo, come dimostrano anche i frequenti incontri dei giorni scorsi con i massimi dirigenti per seguire passo dopo passo la metamorfosi. Il Mondiale negli Stati Uniti era arrivato troppo a ridosso della sua nomina al posto di Simone Inzaghi, stravolgere tutto in poco tempo sarebbe stato controproducente. Ma adesso l’ex allenatore del Parma è in prima linea nel guidare il gruppo verso una nuova rotta"

Chivu pronto ad avviare un nuovo ciclo in casa Inter — "Non si sente un allenatore promosso in poco tempo o semplicemente catapultato in una grande squadra, ma con personalità e spunti propri sta dimostrando la capacità di farsi sentire con la convinzione di poter avviare a tutti gli effetti un nuovo ciclo in casa Inter.

Si è dimostrato un tecnico pronto al dialogo però allo stesso tempo vuole essere fermo sulle proprie posizioni nei confronti dello spogliatoio, come dimostrato dopo il caos di Charlotte in cui ha chiesto subito un confronto interno prima del rompete le righe estivo in modo da cancellare all’istante qualsiasi scoria"