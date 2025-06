Prima ancora che stratega, Cristian Chivu si è calato nei panni dello psicologo

Gianni Pampinella Redattore 19 giugno 2025 (modifica il 19 giugno 2025 | 11:46)

Prima ancora che stratega, Cristian Chivu si è calato nei panni dello psicologo. È quello che i senatori dello spogliatoio interista si aspettano da lui perché dopo un finale di stagione così drammatico dal punto di vista sportivo, serve un reset mentale più che nozioni di tattica e cambi modulo.

"Prima psicologo e poi stratega. Questo è il Chivu che vogliono i senatori dello spogliatoio interista. Discorsi al gruppo e colloqui a quattr’occhi. Tanto orecchio e poche parole giuste. Niente a cui un (ex) allenatore delle giovanili non sia abituato, anzi. Ma c’è tanto da lavorare. Chi si aspettava gradualità da parte del nuovo arrivato è rimasto spiazzato. Del calcio di Chivu, nella prima gara al Mondiale per club, si è avuto più che un assaggio. Alla vigilia, il tecnico aveva spiattellato così la sua filosofia, materia che con la psicologia si parla: «Mi interessano più i princìpi dei moduli». All’atto pratico, ha lavorato su entrambi", si legge su Repubblica.

"Fra i primi, mettiamo la difesa alta, il pressing forte sul portiere avversario e la determinazione nel recupero palla. Quanto ai secondi, Chivu ha aspettato appena un’ora per proporre una variante al 3-5-2 inzaghiano, con cui aveva schierato la sua Inter all’inizio: 3-4-2-1. Per restare in ambito nerazzurro, è il marchio di fabbrica dell’Atalanta. Di tutte le cose viste in campo la più interessante è questa: calcio d’angolo per il Monterrey, interisti che si dannano a occupare ogni angolo dell’area, il solo Sergio Ramos marcato a uomo da Acerbi. Il meccanismo si è inceppato e Ramos ha segnato".

"L’obiettivo è recuperare prima della fine del girone Çalhanoglu, Dumfries e Frattesi, tutti fermi. In generale, l’Inter è indietro di forma. O forse è troppo avanti, consumata dopo una stagione massacrante. Non si può dire certo che per l’Inter sia stata buona la prima, ma dopo la disfatta col Psg era importante non perdere".

