Una vittoria non cancella una brutta prestazione. Lo sa Cristian Chivu e lo sanno soprattutto i giocatori. Nonostante i tre punti arrivati mercoledì contro il Kairat, la truppa ha lasciato San Siro con tanti musi lunghi.

"La presa di Chivu sul gruppo è totale, anche per questo la strigliata ha lasciato il segno: i giocatori hanno ascoltato, riflettuto, digerito. Se ne è parlato anche ieri alla ripresa degli allenamenti. Tutti sanno che il rischio di sedersi esiste e già domenica contro la Lazio urge una svolta credibile", sottolinea la Gazzetta dello Sport.