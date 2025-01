"Se il referente dovrebbe essere Dario Baccin, l’attuale vice del direttore sportivo Piero Ausilio, si cerca comunque un modo per ovviare al deficit di strutture di proprietà del club. La casa più probabile per la nuova creatura nerazzurra è lo stadio Breda di Sesto San Giovanni: sarebbe la possibile sede sia degli allenamenti sia delle partite. L’altra opzione, l’U-Power Stadium di Monza. Solo in un secondo tempo si passerà dalla teoria alla pratica, con la costruzione della rosa. Negli ultimi anni molti dei giovani allevati a Interello sono stati ceduti a titolo definitivo e, per questo, si è molto ristretto il bacino dei possibili prestiti. Contemporaneamente, si passerà alla definizione della guida tecnica, con un nome in pole: Christian Chivu, tripletista nerazzurro, ha già allenato la Primavera lasciando ottime sensazioni"-