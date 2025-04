Momento d'oro per Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter è in grandissima forma ed è andato a segno nei quarti di finale di Champions sia all'andata che al ritorno contro il Bayern. Ora in semifinale l'Inter troverà il Barcellona, l'altra gara sarà tra Arsenal e Psg. Ma quali sono i giocatori di maggior valore tra le 4 squadre ancora in Champions?