Orsi: “Lukaku? Non mi meraviglio. Inzaghi può essere più arrabbiato di lui”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Nando Orsi, ex calciatore, ha parlato così di Romelu Lukaku: "Ormai non mi meraviglio più di niente perché ho visto gli arabi prepotentemente alla ribalta. Portano via i giocatori con cifre iperboliche. I sensi di appartenenza, la maglia... Alla fine prevale l'andare a stare meglio e non i sentimenti. Non mi meraviglio che Lukaku possa aver scelto la Juventus o che Milinkovic sia andato in Arabia. Non mi aspettavo che Cuadrado andasse all'Inter anche, per esempio. Sono cose che nel calcio esistono, sono sempre esistite e oggi sono evidenziate perché siamo in un mondo dove il denaro è molto più preponderante dell'appartenenza. Bene per loro".