Cioffi: “Samardzic, giocatore di sacrificio. Oggi non si arrendeva”

Gabriele Cioffi, allenatore dell'Udinese, ha parlato della sconfitta per due a zero contro il Genoa e si è soffermato in particolare su Samardzic. L'allenatore, deluso in generale per la prestazione della sua squadra, a proposito del giocatore ha detto: «Cosa manca a Samardzic per trovare bilanciamento tra qualità e quantità? Giocare, vivere le partite, assumersi responsabilità. Credo manchi questo perché è un giocatore che fa sacrificio, le sue prestazione in fase difensiva sono alto di livello».