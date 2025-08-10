Per vedere un Rodri in forma bisognerà a spettare la fine di settembre. Lo ha detto l'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola. Il vincitore del Pallone d'Oro 2024 ha saltato gran parte della scorsa stagione a causa di un infortunio ai legamenti e senza di lui il City non è riuscito a difendere con successo il titolo della Premier League.

Lo spagnolo, si è poi infortunato all'inguine durante il Mondiale per club. "Rodri sta migliorando, ma ha subito un grave infortunio nell'ultima partita contro l'Al-Hilal - le parole di Guardiola - Si sta allenando in questo momento e negli ultimi due o tre giorni sta meglio. Speriamo che durante la pausa internazionale riesca a tornare davvero in forma. E soprattutto speriamo di poterlo schierare qualche minuto, ma l'importante è che non provi dolore, perché non vogliamo che torni in campo e si infortuni di nuovo. Cercheremo disperatamente di evitarlo, ma negli ultimi due o tre giorni si è allenato con noi e questo è positivo".