City, non solo Haaland-Acerbi. Sono tanti i duelli: Calhanoglu su De Bruyne. E Lautaro…

Saranno tanti i duelli che decideranno la partita di questa sera. L'Inter dovrà cercare in qualche modo di soffocare il possesso del City e le fonti di gioco di Guardiola . Compito non facile, ma i nerazzurri hanno le qualità per poter mettere in difficoltà gli inglesi. Queste l'analisi dei duelli decisivi secondo La Gazzetta dello Sport

HAALAND-ACERBI

"Molto ci saremmo aspettato, non che il 35enne Francesco Acerbi, di fatto un “esodato” della Lazio, si sarebbe misurato, in una finale di Champions, con il centravanti giovane più forte del momento, il 22enne Erling Haaland. Acerbi riversa in questi 90’ una storia personale complicata, il superamento di una malattia, il tumore a un testicolo, che l’aveva colpito in prima e in seconda battuta, con recidiva. Inzaghi lo ha chiamato a sé perché aveva bisogno di un difensore di fiducia, che conoscesse i suoi codici. Acerbi, nella Champions, ha brillato nei duelli aerei, ne ha vinti 26 su 46: nessuno ha fatto meglio. Haaland ha segnato 12 gol e sembra che sia “troppo” per chiunque. Acerbi ha esperienza e ha vissuto di peggio. Non è un duello scritto e scontato come pare".