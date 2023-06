City-Inter, La Russa: “Non toglierei mai Lukaku, ma Dzeko è scelta saggia. La pressione…”

«I tifosi non discutono, ascoltano l'allenatore. Siamo tutti allenatori o ds e do il consiglio non richiesto, non sarà ascoltato. Su una partita di 120 minuti fa bene a mettere Dzeko e poi Lukaku, ma se la partita si mette bene si può mettere prima Lukaku, anche poco dopo l'inizio del secondo tempo». Ignazio La Russa, noto tifoso dell'Inter , ha parlato di City-Inter, ai microfoni di Mediaset prima del fischio d'inizio.

«Il City ha il 70 per cento di possibilità di vincere, diciamocelo. Ma siamo qui in finale inaspettatamente e abbiamo anche battuto il Milan in semifinale, quindi non ci possono essere sfotto anche se dovessimo perdere, se non dovessimo vincere non sarà piacevole ma non sarà una tragedia. La pressione è tutta su di loro. Non leverei mai Lukaku, ma in una partita in cui si va potenzialmente ai rigori comunque Inzaghi ha fatto una scelta saggia, dovesse mai capitare non avrebbe tutti quei minuti», ha detto il presidente del Senato.