City-Inter, Sala: “Maxischermo a San Siro limita di molto il problema sicurezza”

Il maxischermo per la finale di Champions League che si giochera' il 10 giugno "sara' a San Siro, gia' quello limita di molto il problema. Poi bisognera' vedere come va la partita". Lo ha affermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala parlando con la stampa a margine della conferenza stampa indetta oggi a Palazzo Marino per aggiornare in relazione all'avvio dei lavori dell'Arena Milano Santa Giulia da parte di Cts Eventim, rispondendo a chi tra la stampa gli ha chiesto quali sono le aspettative in termini di misure di sicurezza per la finale di champions che vedra' l'Inter affrontare il Manchester City in Turchia. "Io andro' a Istanbul", ha poi aggiunto Sala, spiegando di aver avuto un invito dalla Uefa.