Onana: “Siamo l’Inter, vogliamo vincere la finale. Alzeremo la Champions se…”

Le parole del portiere nerazzurro: "E' un momento storico per me e il club, bisogna sfruttarlo: sono molto contento per quest'annata"

Intervenuto ai microfoni di TNT Sports, André Onana, portiere dell'Inter, ha parlato così in vista della finale di Champions League di sabato sera: "La sto vivendo abbastanza bene, la finale è frutto del lavoro mio e di tutti: sono contento. E' un momento storico per me e il club, bisogna sfruttarlo: sono molto contento per quest'annata. Le finali non si giocano, si vincono: aver giocato semifinali e quarti per me è lo stesso, sarà una partita difficile con un grandissimo rivale.