"Per la stagione 2025/26 della Premier League, tutti i prezzi dei biglietti per adulti Cityzens Matchday Member saranno compresi tra 30 e 60 sterline. Il prezzo di ciascuna partita varierà in base all’incontro, con le partite suddivise in tre diverse categorie. Per gli adulti, le partite di categoria più bassa avranno prezzi compresi tra 30 e 50 sterline, a seconda della posizione del posto, mentre le partite di categoria più alta saranno comprese tra 40 e 60 sterline", si legge in una nota.