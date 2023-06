City, Rodri: “Inter squadra tosta, con cinque giocatori dietro. Guardiola ha detto….”

Il centrocampista spagnolo del club inglese, Rodri, come il suo tecnico Guardiola, sa che l’Inter proverà a chiudere ogni spazio

A cinque giorni dalla finale di Istanbul, cresce la tensione. Il City parte come grande favorito, ma anche il centrocampista spagnolo del club inglese, Rodri, come il suo tecnico Guardiola, sa che l’Inter proverà a chiudere ogni spazio. Il giocatore pone l'attenzione sul sistema difensivo dell'Inter .

"L’Inter è una squadra tosta, con cinque giocatori dietro... Pep ha detto che non sarai mai una grande se non vinci in Europa: è l’esame che dobbiamo superare", le dichiarazioni del centrocampista.