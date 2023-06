Ince: “Inter, col City devi crederci. Deve giocare Lukaku. Barella, che grinta! Si sbaglia…”

«Se pensi al girone con Barcellona e Bayern, sì, può essere una piacevole sorpresa ma il percorso successivo è d’élite e non deve sorprendere nessuno. Io so cosa significa un derby a Milano: è la partita più sentita e vibrante che abbia mai giocato, figurarsi stavolta che è stata una semifinale di Champions. Quanto mi sarebbe piaciuto stare in campo, sentire la gente chiamarmi “governor”, “governatore”! L’Inter ha passato quella battaglia a San Siro ed è a Istanbul con merito».

«È football questo, eh... Ciò che pensi prima può essere stravolto dopo. Un errore individuale, una palla che rimbalza di qua o di là, una cattiva giornata di qualcuno, una decisione al Var: quando dico che può succedere di tutto, lo penso davvero... I tifosi dell’Inter a cui mi sentirò legato per sempre devono crederci, ma sono sicuro che i giocatori ci credono già: devono essere una cosa sola, una squadra come piace a me. E lo sono, si vede subito...».

Quali sono i punti deboli della corazzata di Guardiola?

«L’aggressione che portano è asfissiante, vogliono sempre controllare la palla, ma alle spalle dei centrali c’è spazio. E lì che puoi attaccare in velocità: per questo, almeno per me, dovrebbe giocare dall’inizio Lukaku piuttosto che Dzeko. Edin è un giocatore fantastico, bravissimo con la palla, ma non ha lo stesso scatto in campo aperto: per il City sarebbe più facile da fermare».