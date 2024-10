“Un giorno a Madrid vado a fare la sauna. Italo Galbiati era il secondo allenatore. Prima o poi bisogna buttare l’acqua nella sauna, io mi rompevo la m… e dissi a Italo Galbiati di andare a prendere un po’ d’acqua per uscire, lui mi disse di no e andò a prendere un po’ d’aria, per poi rientrare.