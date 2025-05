"A un certo punto, tra il secondo 40 e 45 (intorno al secondo 43) , in sottofondo alle voci dei varisti, si sentono due colpi: secondo la denuncia, sarebbe la “bussata” di Rocchi . Il documento esclusivo non prova l’accaduto (i rumori potrebbero essere anche altro) ma nemmeno lo smentisce. Certo è che i due addetti al monitor, inizialmente propensi a considerare l’intervento di mano congruo e non punibile, poi cambiano idea , tanto che alla fine il rigore sarà concesso e risulterà decisivo.

"L’episodio sarebbe gravissimo, da denuncia sportiva e forse persino penale, perché configurerebbe l’alterazione del regolare svolgimento della competizione da parte di un soggetto non autorizzato. Se confermato, il designatore Rocchi rischia il posto. Questa la posizione del presidente dell’Aia, Antonio Zappi: “Ho preso atto delle parole del nostro associato Domenico Rocca ed ho immediatamente sentito il Responsabile della CAN Gianluca Rocchi per primi informali chiarimenti. Ovviamente, per la gravità di quanto contenuto nel documento, non potrà che essere interessata la Procura Figc e sarà altresì valutata ogni altra azione a tutela dell’intera Associazione. Saranno i competenti organi a indagare e giudicare sulla veridicità e rilevanza dei fatti e delle circostanze descritte e se, conseguentemente, quanto denunciato sia giuridicamente rilevante ai fini sportivi, civili e penali. Va ricordato, tuttavia, che eventuali insinuazioni prive di prove, rischiano di minare la credibilità dell’Associazione. Siamo oggi impegnati in un cantiere di riforme per superare alcune criticità regolamentari”.