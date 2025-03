In merito al futuro della panchina dell'Inter, in caso di zero titoli, ha parlato così Carlo Pellegatti, giornalista

Marco Astori Redattore 27 marzo 2025 (modifica il 27 marzo 2025 | 17:17)

L'Inter si gioca tutto in questo finale di stagione: la corsa scudetto con Napoli e Atalanta è apertissima, oltre alla semifinale di Coppa Italia contro il Milan e i quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. I nerazzurri vogliono arrivare il più in fondo possibile in tutte le competizioni, anche con il rischio di non vincere nulla.

In merito al futuro della panchina dell'Inter, in caso di zero titoli, ha parlato così Carlo Pellegatti, giornalista, durante il podcast "Area Fritta: ""Se l'Inter non vince niente, secondo me, non è facile che tengano Inzaghi. E attenzione, non dovessero tenerlo, vi dico anche chi sarà il prossimo allenatore dell'Inter: De Zerbi".