Ha fatto tanto discutere il like della moglie di Simone Inzaghi al post pubblicato ieri da Hakan Calhanoglu in risposta alle parole di Lautaro Martinez e Beppe Marotta. Ma cosa c’è davvero dietro il ‘mi piace’ di Gaia Lucariello?

E le persone vicine a Inzaghi rimproverano all’Inter e al presidente di non aver fatto molto per trattenerlo: prendendo una punta a gennaio, senza chiedergli di metterne un’altra fuori rosa, offrendogli a marzo il rinnovo di contratto che a parole era «una formalità», e mandando un dirigente in tv a spalleggiare il tecnico sugli arbitraggi. Ecco perché, mentre l’Inter si spacca, ora si schierano tutti, per forza: di qua o di là. Inzaghi era il filo invisibile che teneva insieme lo spogliatoio. Chivu dovrà annodarne uno nuovo”, si legge.