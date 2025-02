Clamoroso in Turchia: rigore dubbio, Morata segna, l’Adana lascia il campo! Ora show Mourinho?

La 22esima giornata della Superlig turca 2024/25 sarà ricordata per la sospensione della sfida tra Galatasaray e Adana Demirspor . Clamoroso quanto successo al 25' del primo tempo del match in programma al Rams Park di Istanbul, dove la capolista ospitava l'ultima in classifica. I calciatori dell'Adana hanno abbandonato il campo dopo la concessione del rigore in favore del nuovo arrivato Morata e compagni .

Bufera in Turchia per il rigore concesso al Galatasaray, nato da un contatto in area tra Semih Guler e Dries Mertens, lanciato verso la porta dell'Adana Demirspor dopo il tentativo di tiro di Victor Osimhen. Il difensore ospite tenta di intervenire prima del belga, ma si accorge di essere in ritardo e pianta il piede sul terreno di gioco. L'ex fantasista del Napoli arriva di gran carriera e lascia lì la gamba, convincendo il direttore di gara a decretare il penalty per i padroni di casa, già in vantaggio di una rete.