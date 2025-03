Clamorosa rivelazione di Emiliano Viviano, ex portiere, durante una delle ultime dirette di TvPlay. Questa riguarda il futuro di Antonio Conte

Clamorosa rivelazione di Emiliano Viviano, ex portiere, durante una delle ultime dirette di TvPlay. Questa riguarda il futuro di Antonio Conte, che, a detta delle fonti di Viviano, potrebbe lasciare Napoli a fine stagione e sarebbe la prima scelta di questo club: "Un uccellino mi ha riferito che il Milan si è mosso per Conte in vista della prossima stagione. La società lo vuole: è lui la prima scelta", le sue parole.