Al termine dell'amichevole contro il Neom, alla domanda su Manu Koé, Gian Piero Gasperini non ha chiuso le porte a un possibile addio del centrocampista: "Se escludo la cessione di Koné? Questa è una squadra che ha qualità, bisogna cercare di migliorarla. Vediamo cosa succederà nei prossimi 15 giorni. Koné è indubbiamente un giocatore molto forte, per noi sarebbe sicuramente una perdita. Bisogna vedere cosa si può fare, la situazione del Fair Play Finanziario la conoscete tutti, devi star fermo così e a me non piace", le dichiarazioni del tecnico.