Al termine dell'amichevole contro il Neom, alla domanda su Manu Koé, Gian Piero Gasperini non ha chiuso le porte a un possibile addio del centrocampista: "Se escludo la cessione di Koné? Questa è una squadra che ha qualità, bisogna cercare di migliorarla. Vediamo cosa succederà nei prossimi 15 giorni. Koné è indubbiamente un giocatore molto forte, per noi sarebbe sicuramente una perdita. Bisogna vedere cosa si può fare, la situazione del Fair Play Finanziario la conoscete tutti, devi star fermo così e a me non piace", le dichiarazioni del tecnico.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Clamoroso Zazzaroni: “No veto Friedkin a cessione Koné! E Gasp accetta se…”
ultimora
Clamoroso Zazzaroni: “No veto Friedkin a cessione Koné! E Gasp accetta se…”
Su Instagram Ivan Zazzaroni commenta le parole del tecnico giallorosso a proposito del futuro del centrocampista
Su Instagram Ivan Zazzaroni commenta così le parole del tecnico giallorosso: "Gasperini oggi spariglia le carte: Koné non è incedibile, accetta il sacrificio solo se gli completano la squadra. Non c'è mai stato il veto dei Friedkin alla cessione".
© RIPRODUZIONE RISERVATA