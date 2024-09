Intervenuto ai microfoni di TMW, Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "L'Inter ha il vantaggio di aver vinto lo scudetto, è cambiata poco e si è rafforzata. Inzaghi dimostra sempre di più di essere preparato da un punto di vista tecnico-tattico. Riparte da un tappeto già steso, ad alcuni è stato adeguato il contratto e questo li avrà resi più interisti di quanto non lo fossero già.