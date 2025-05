“Io ho visto Inter-Barcellona, che i nerazzurri hanno vinto meritatamente, ma contro una squadra molto giovane, che giocava bene nonostante l’età media. La Juventus ha venduto tanti giovani promettenti, faccio per esempio il nome di Soulé, ma potrei farne altri e secondo me è stato un errore. Pensare a giocatori che costano troppo, come quelli che ha citato, mi sembra improprio per il momento. Anche perché c’è sempre da risolvere la questione dello stipendio a Vlahovic. Far andare via lui per prendere Osimhen non risolverebbe il problema economico. Il senso d’appartenenza poi si crea puntando su giocatori magari più giovani, ma che ci metterebbero l’anima per far giocare bene la squadra”.