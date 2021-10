Cobolli: “Rigore Juve? Teniamo dentro le emozioni. Moratti per esempio…”

Intervenuto a TMW Radio, Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, è tornato sull'episodio del rigore assegnato ai bianconeri

"Il VAR è una macchina pilotata da uomini: questi, arbitri, possono commettere leggerezze ed errori come quelli sul campo. Ho appena sentito le dichiarazioni di Gasperini e mi sembra che anche gli allenatori esagerino. Il mestiere è ben remunerato ma difficilissimo e richiede che si tengano dentro le emozioni. Non avremo mai una soluzione. Ho sentito parlare di una "ingenua pedata" da parte di Dumfries ad Alex Sandro, mentre Casarin ha parlato di "rigorino". Ma o è rigore o non lo è! Se si prende questa strada come commentatori e presenze autorevoli non ne usciamo più. Così anche Moratti...".

"Mi auguro vada più avanti possibile in Champions. Per lo Scudetto non so, perché comunque ci sono 10 punti di distacco da Napoli e Milan, due squadre che potrebbero presto non dover frequentare l'Europa, anche se non glielo auguro. Dipende da loro perderli più che dalla Juventus recuperarli. Sicuramente però la Juve sarà tra le prime quattro".