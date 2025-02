Il paragone con Dimarco

Il paragone con il numero 32 nerazzurro appare scontato e inevitabile: stesso ruolo, fisico simile, stesse qualità tecniche incredibile. Come Dimarco, anche Cocchi possiede un sinistro eccezionale, che lo rendono un'arma in più per la Primavera interista sia quando si tratta di crossare per i compagni, sia in occasione dei calci piazzati. Un fattore determinante in fase offensiva, come testimoniano i 4 gol e i 4 assist messi a referto fin qui in 25 presenze stagionali. Complice l'infortunio di Carlos Augusto, il talentuoso classe 2007 è stato convocato per la prima volta in Prima Squadra, e in questi giorni verrà aggregato stabilmente in gruppo. Nel frattempo Cocchi mantiene i piedi per terra, senza però nascondere le sue ambizioni: "Io nuovo Dimarco? So quello che si scrive sui social, ma tendo a non leggere i commenti e a concentrarmi su me stesso. Il mio obiettivo è debuttare in Serie A, e Dimarco è tra i miei riferimenti".