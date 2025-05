Collovati: “Acerbi simbolo di Inter-Barcellona. Inzaghi ha scelto di…”

Le parole dell'ex difensore nerazzurro sul centrale che ieri ha sfoderato una prova enorme e decisiva in entrambe le fasi

"Secondo me è Acerbi il simbolo della partita. Si parla sempre dei gol di Thuram e di Lautaro, delle imprese di Calhanoglu o delle parate di Sommer, ma è giusto parlare di un difensore, capace di annullare Harry Kane, che trova la forza per spingersi nell'area avversaria verso la fine dei tempi regolamentari e segnare così come ha fatto".