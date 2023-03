GdS annuncia: “Inter, niente rischi per Dimarco: con la Fiorentina non ci sarà”

Un'altra tegola pesante per Simone Inzaghi verso Inter-Fiorentina: per Gazzetta non verrà convocato Federico Dimarco

Niente Inter-Fiorentina per Federico Dimarco . Lo svela l’edizione online della Gazzetta dello Sport, secondo cui il giocatore “sarà spettatore nella gara di domani contro la Fiorentina. L'esterno nerazzurro ha fatto l'impossibile per recuperare dal problema al retto addominale accusato contro la Juventus, ma non è ancora al 100%”, si legge sulla rosea. Un’altra tegola pesante per Inzaghi, che deve fare a meno già di Calhanoglu, Skriniar e D’Ambrosio (squalificato).

Dimarco out, c'è Gosens

Gazzetta su Dimarco aggiunge ulteriori dettagli: “Durante la sosta, nella quale non ha potuto rispondere alla convocazione del c.t. Mancini, si è sempre sottoposto alle terapie e ha lavorato a parte. Come successo anche ieri. In teoria potrebbe rientrare in gruppo oggi, nell'ultima seduta, ma la prudenza consiglia a Inzaghi di non forzare i tempi perché la sua Inter va incontro a un mese terribile, un aprile con 9 impegni ufficiali. Dimarco, dunque, sarà risparmiato e sull'out mancino giocherà Gosens. La speranza è quella di avere Federico per la sfida con la Juventus di Coppa Italia di martedì o per quella di venerdì contro la Salernitana in modo da "rodarlo" in vista dell'andata dei quarti di Champions.